رئيس إقليم كوردستان يستذكر مجزرة "سيميل"

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، المجزرة التي ارتكبتها السلطات العراقية قبل قرابة 90 عام بحق الآشوريين.

وقال الرئيس بارزاني في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اليوم 7 آب/أغسطس في يوم الشهيد الآشوري نحيي بإعتزاز ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأخوات والأخوة الآشوريين التي أُرتُكبت قبل 89 سنة من قبل السلطات العراقية السابقة في سيميل".

وأضاف أنه في هذه الذكرى نؤكد على التعايش والتسامح.

يشار إلى أن مجزرة "سيميل" ارتكبتها الحكومة العراقية بحق أبناء الأقلية الآشورية في شمال العراق في عمليات تصفية منظمة بعهد فيصل الأول وحكومة رشيد عالي الكيلاني ازدادت حدتها بين 8-11 آب 1933.

وطالت المجزرة بالإضافة إلى بلدة "سيميل" في محافظة دهوك بإقليم كوردستان إضافة 63 قرية آشورية في لواء الموصل آنذاك والتي أدت إلى مقتل حوالي 600 شخص بحسب مصادر بريطانية، وأكثر من 3,000 آشوري بحسب مصادر أخرى.