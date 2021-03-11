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رئيس إقليم كوردستان يستذكر اتفاقية آذار بتوجيه رسائل عدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-11T06:49:40+0000
رئيس إقليم كوردستان يستذكر اتفاقية آذار بتوجيه رسائل عدة

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، اتفاقية آذار بذكراها الـ51.

وقال بيان، "اليوم نحيي باجلال واكرام ذكرى 51 سنة على اتفاقية آذار لسنة 1970 التي كانت نتاج ثورة أيلول العظيمة والنضال المستمر والارادة العالية لشعب كوردستان بقيادة البارزاني الخالد".

وأضاف "اتفاقية 11 اذار كانت اول وثيقة رسمية في التاريخ الحديث لشعب كوردستان الذي اجبرت الحكومة العراقية في منح الحكم الذاتي له".

واوضح بارزاني، "مع ان الحكومة العراقية ومن منطلق القوة تراجعت عن الاتفاقية ولكن دائما كانت ارادة شعب كردستان في الوصول الى حقوقه اقوى من قوة السلاح وفي النهاية أصبحت هذه الاتفاقية الأساس في تحقيق مكاسب أكبر في الانتفاضة والفدرالية لإقليم كوردستان".

وقال رئيس إقليم كوردستان، إن "منطق استخدام القوة والتراجع من اتفاقية 11 آذار زادت من الحروب والتدمير والكوارث للعراق ولهذا لنأخذ العبر والدروس من التاريخ عند إحياء هذه الذكرى ونلتزم بالدستور والشراكة والتعاون فيما بيننا لحل جميع المشاكل واعادة الامن والاستقرار والتطور وضمان مستقبل افضل للبلاد لجميع المكونات".

 

 

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