رئيس إقليم كوردستان يزور المناطق المنكوبة في تركيا

شفق نيوز/ من المقرر ان يزور رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء المناطق المنكوبة في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تلك البلاد وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فإن، الرئيس نيجيرفان بارزاني سيزور اليوم مدينة (ديلوك، و إصلاحية، ونورداغ) في تركيا، و سيجتمع مع الفرق التي أرسلتها حكومة الإقليم للمساعدة.

ومن المقرر أيضا ان يزور رئيس الإقليم العاصمة التركية انقرة، واللقاء بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هناك.