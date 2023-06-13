رئيس إقليم كوردستان يرحب بإقرار الموازنة ويأسف على "تصرفات غير صحيحة"

شفق نيوز/ رحّب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بإقرار الموازنة الثلاثية للعراق، فيما أعرب عن أسفه إزاء تصرفات وصفها بغير الصحيحة رافقت عملية مناقشتها داخل البرلمان، دعا إلى تنفيذ بنود الموازنة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة الإقليم كيكان دستوري داخل الدولة العراقية.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه، "نرحب بالمصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية، ونأمل أن تتحول إلى خريطة طريق جيدة للتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمهد أرضية ملائمة للاستثمار. نشد على أيدي كل السادة الذين عملوا بإخلاص من أجل مصالح المواطنين والمساواة بين أبناء شعب العراق".

وأضاف أنه "من المؤسف أن مناقشات مجلس النواب، شهدت تصرفات غير صحيحة تجاه حقوق إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها من جانب بعض النواب"، معتبرا "ما حدث لا يتفق مع مبادئ الاتفاقية السياسية لتحالف إدارة الدولة، وهذا التوجه وطريقة التعاطي هذه لا تخدم العملية السياسية وأوضاع ومستقبل العراق".

كما شدد بارزاني على أنه "ينبغي تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كوردستان ككيان سياسي دستوري، وكذلك المناطق المتنازع عليها وحقوقهما ومصالحهما".

ولفت إلى أنه "يجب أن تكون هناك تطمينات كاملة بأن المستحقات المالية ورواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لن تعترضها عقبات ولن يتم إغفالها لأسباب سياسية".

وتابع رئيس الإقليم بالقول إن "ما رأيناه خلال مناقشة الموازنة العامة هو مصدر قلق عميق، وأثبتت هذه الحقيقة مرة أخرى أن انقسام الأطراف الكوردستانية يلحق الضرر بإقليم كوردستان، وإلى جانب هذا".

وأكد أنه "نستطيع من خلال الإرادة السياسية المشتركة ومراعاة المصلحة العامة أن نتخذ من ذلك فرصة لتعزيز الثقة بيننا وإعادة تنظيم بيتنا بصورة أفضل، وتهدئة التوترات وحل الخلافات من أجل تعزيز قوة العراق وإقليم كوردستان".

وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر يوم الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.