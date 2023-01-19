رئيس إقليم كوردستان يرحب بقرار آلماني بتعريف بالابادة الجماعية للايزيديين

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن ترحيبه بقيام برلمان ألمانيا بتعريف ما تعرض له الكورد الايزيديون على يد تنظيم داعش الارهابي بانه ابادة جماعية.

وجاء في بيان تغريدة لبارزاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان يثمن ويقدر قرار البرلمان الألماني بتعريف الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون على انه "جينوسايد".

واعرب بارزاني عن شكره وتقديره التعاون والمساندة المستمرة التي تقدمها المانيا، معربا عن الامل ان تخطو الدول الاوربية الأخرى والعالم الخطوة ذاتها وتحقيق العدالة للضحايا.

وأيّد كل النواب الحاضرين النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة ويعتبر أن ما حصل حينها "إبادة" ذهب ضحيتها "أكثر من خمسة آلاف" فرد من هذه الأقلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أقر النواب الألمان مذكرة تصنّف ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية في حق الأيزيديين في شمال غرب العراق العام 2014 على أنه "إبادة جماعية".

ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أمنالينا بيربوك من على منبر البرلمان بالقرار بحضور الكثير من أفراد منظمات أيزيدية غير حكومية "نحن كمجتمع وكسياسيين، مهمتنا ليست فقط إقرار ذلك بل إحقاق الحق للضحايا".

وسبق لبلجيكا وأستراليا أن اعترفتا بحصول "إبادة" على ما أفاد مصدر برلماني ألماني. وكذلك فعلت هولندا بحسب جمعية مدافعة عن حقوق الأيزيديين.

ونصّت وثيقة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة للحكومة الألمانية من ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا ودعم مالي فضلا عن جمع أدلة في العراق وصولا إلى إعادة بناء تجمعات سكنية أيزيدية مدمرة.

وألمانيا حيث تعيش جالية أيزيدية من الأكبر في العالم، هي من الدول القليلة التي سلكت مسارا قضائيا بشأن ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في حق هذه الأقلية.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دان القضاء الألماني جهاديا عراقيا بتهمة ارتكاب "مجازر إبادة" في حق الأقلية الأيزيدية في سابقة عالمية رحبت بها الفائزة بجائزة نوبل للسلام الأيزيدية نادية مراد التي اعتبرتها اعترافا بالفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحاكم امرأة ألمانية يشتبه في انتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية، حاليا في غرب ألمانيا بتهمة اضطهاد أيزيدية واستبعادها.

وأعلن فريق تحقيق أممي خاص في أيار/مايو 2021 أنه جمع "دليلا واضحا ومقنعا" بأن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب إبادة في حق الأيزيديين.