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رئيس إقليم كوردستان يرحب باعتراف بلجيكا بـ"إبادة الإيزيديين"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-16T17:03:18+0000
رئيس إقليم كوردستان يرحب باعتراف بلجيكا بـ"إبادة الإيزيديين"

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، باتخاذ مجلس النواب البلجيكي قرارا اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش "جريمة إبادة جماعية" بحقّ الكورد الإيزيديين في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، تعليقا على قرار مجلس النواب البلجيكي، إن "هذه الخطوة مهمة ومرحب بها".

وعبر بارزاني عن أمله بأن تحذو برلمانات الدول الأخرى حذو مجلس النواب البلجيكي من أجل تحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم بالشكل المناسب.

ومساء الخميس، أقرّ مجلس النواب البلجيكي بإجماع أعضائه، قراراً اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش "جريمة إبادة جماعية" بحقّ الكورد الإيزيديين في العراق.

وبأغلبية 139 صوتاً من أصل 139 نائباً حضروا الجلسة، وافق مجلس النواب على هذا القرار، غير الملزم، الذي يدعو الحكومة الفدرالية إلى "ملاحقة ومعاقبة" مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

والأيزيديون أقلية دينية كوردية تتركز خصوصاً في العراق وسوريا وتعتنق ديانة توحيدية باطنية وتتعرّض منذ قرون للاضطهاد على أيدي متطرّفين يتّهمون أتباع هذه الديانة بأنّهم من "عبدة الشيطان".

وعندما سيطر تنظيم داعش على الموصل ومحيطها اجتاح الجهاديون منطقة جبل سنجار حيث معقل الأيزيديين فقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وأطفالها.

ووفقاً للأمم المتّحدة فقد اختطف مسلحو التنظيم آلاف النساء والمراهقات الأيزيديات اللواتي تعرّضن لفظائع مروّعة، مثل الاغتصاب والضرب والتعذيب والاستعباد وما إلى ذلك من صنوف المعاملة اللاإنسانية.

وبحسب سلطات إقليم كوردستان، فقد اختطف التنظيم أكثر من 6400 أيزيدي وأيزيدية، لم يتمكّن سوى نصفهم من الفرار أو النجاة، في حين لا يزال مصير الباقين مجهولاً.

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