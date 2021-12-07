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رئيس إقليم كوردستان يدين بشدة تفجير البصرة ويصفه بـ"الهجوم الإرهابي الوحشي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-07T10:50:35+0000
رئيس إقليم كوردستان يدين بشدة تفجير البصرة ويصفه بـ"الهجوم الإرهابي الوحشي"

شفق نيوز/ أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بشدة انفجار البصرة، والذي خلف عدداً من الضحايا.

وقال بارزاني، "ندين بأشد عبارات الإدانة ونستنكر الهجوم الإرهابي الوحشي الذي استهدف اليوم وسط مدينة البصرة، باستخدام عجلة مفخخة، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين".

وأضاف "نتقدم من الأعماق بتعازينا لعوائل وذوي الشهداء، ونتعاطف معهم من القلب ونشاطرهم أحزانهم. داعين الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بعطفه ورحمته ويلهم عوائلهم وأقاربهم الصبر والسلوان. ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، ونجدد التأكيد على أن إقليم كوردستان مستعد لاستقبال الجرحى وتقديم كل الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم في مستشفياته".

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