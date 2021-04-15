رئيس إقليم كوردستان يدين انفجار مدينة الصدر

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الانفجار الذي وقع، الخميس، في سوق شعبية بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أدين واستنكر بأشد العبارات العمل الارهابي والانفجار الذي استهدف اليوم سوقا شعبية في منطقة الحبيبية في مدينة الصدر شرقي بغداد واسفر عن سقوط عدد من المواطنين الابرياء بين شهيد وجريح".

وتابع بارزاني بالقول، "تغمد الله الشهداء بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى. قلوبنا مع اهالي الضحايا، نشاركهم الاحزان".

ووفق بيان خلية الإعلام الأمني فإن الانفجار نجم عن سيارة كانت تحمل مواداً شديدة الانفجار اثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية.

وقالت الخلية، إن الانفجار ادى الى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها واصابة عدد اخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة منها.