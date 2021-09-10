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رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى الابتعاد عن الفوضى والتسقيط

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-10T14:53:29+0000
رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى الابتعاد عن الفوضى والتسقيط

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة القوى السياسية والمواطنين في الإقليم إلى إجراء حملات الدعاية للانتخابات في أجواء مدنية هادئة بعيداً عن الفوضى والتسقيط.

وقال بارزاني في بيان موجه إلى مواطني الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، "بينما تجري الحملات الدعائية لانتخابات العاشر من أكتوبر القادم في العراق وإقليم كوردستان، أدعو جميع الأطراف إلى إجراء حملات دعائية مدنية هادئة راقية المستوى، لا تؤدي إلى مضايقة المواطنين وتبتعد عن كافة اشكال الفوضى والتسقيط والتشهير بالغير، وأن لا تقوم بأي شكل على المس والإساءة لشخصيات المرشحين وخاصة المرشحات".

كما دعا بارزاني، الأطراف والمؤسسات الإدارية والأمنية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني كافة، إلى "التعاون في إنجاح عملية إدارة الحملات الدعائية في إطار القانون، لكي تجري بحرية تامة وتمنح فرص متساوية ومتكافئة للأطراف والمرشحين كافة".

وأضاف، "على جميع الأحزاب والأطراف السياسية أن تضع في بالها أن هدفنا جميعاً هو العمل معاً في بغداد بعد الانتخابات، في سبيل توطيد الديمقراطية ومصالح العراق عامة وتحقيق وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان خاصة". 

وشدد بارزاني بالقول، "يجب ألا تشهد الحملات الانتخابية تصرفات تجعل التنسيق والتعاون والتعاضد والعمل المشترك بعد الانتخابات في بغداد أمراً أكثر صعوبة".

وأشار رئيس الإقليم إلى أن "التصويت حق وواجب ومسؤولية، يجب أن تكون رسالتنا جميعاً هي أن يمارس المواطن حقه هذا، ويؤدي واجبه ويتحمل المسؤولية من خلال مشاركته الفاعلة في عملية الاقتراع، وأن يشارك الجميع في التغيير وجهود بناء مستقبل أفضل". 

واعتبر بارزاني أن "هذه الانتخابات مهمة للعراقيين، وينظر إليها المجتمع الدولي باهتمام، ولذا ستوفد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فرقهم وسيراقبونها عن قرب".

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