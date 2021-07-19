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رئيس إقليم كوردستان يدعو لجعل العيد مناسبة للمصالحة وقبول الاخر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-19T14:41:28+0000
رئيس إقليم كوردستان يدعو لجعل العيد مناسبة للمصالحة وقبول الاخر

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، العراقيين الى اعتماد التسامح والتصالح للتعايش وقبول الآخر، بمناسبة حلول عيد الاضحى، متمنياً ان يحل الاستقرار والسعادة بهذه المناسبة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول عيد الأضحى، أتقدم بأحر التهاني إلى عوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الشامخين، والبيشمركة الأبطال، والقوات الأمنية، والمسلمين كافة في كوردستان والعراق والعالم، راجياً للجميع عيداً وعطلة حافلين بالأمان والطمأنينة".

واضاف "أرجو أن يحمل العيد الاستقرار والسعادة معه، وينتهي الوباء والبلاء، وتعود حياة الإنسانية جمعاء إلى طبيعتها وتحل علينا أعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف أفضل".

واكد بارزاني على ان "نتخذ في هذه المناسبة، أفراداً وعوائل ومجتمعاً، من معاني العيد المتمثلة في التسامح والتصالح والعفو والمغفرة أساساً لتعميق التعايش وقبول الآخر والمصالحة، ولنتعاون كلنا يداً بيد وصفّاً واحداً متلاحمين من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكوردستان".

وحث المواطنين على "حفاظاً على سلامتهم وسلامة أحبتهم، إلى الالتزام التام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية".

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