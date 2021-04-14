سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس إقليم كوردستان يدعو لتوثيق "الأنفال" وتعويض ذوي الضحايا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T12:04:28+0000
رئيس إقليم كوردستان يدعو لتوثيق "الأنفال" وتعويض ذوي الضحايا

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، إلى توثيق عمليات "الأنفال" في المناهج الدراسية وتعويض ذوي الضحايا من قبل الدولة العراقية.

جاء ذلك في بيان أصدره بارزاني بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لعمليات الأنفال سيئة الصيت.

وقال بارزاني في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأنفال "واحدة من أكثر جرائم النظام العراقي السابق وحشية، حيث تم بدون تفريق ولا تردد اقتياد مئات آلاف من النساء والرجال والأطفال والشيوخ الأبرياء عنوة من كوردستان إلى صحارى الموت الجماعي التي لا خلاص منها، واقترفت دونما اكتراث عملية قتل جماعي ووأد لأكثر من ١٨٢ ألف مواطن. ودمرت البيئة والطبيعة الجميلتان لبلدنا ومحيت آثار الحياة نهائياً من آلاف القرى والقصبات في كوردستان".

وأضاف بارزاني، "في هذه الذكرى، ننحني إجلالاً وإكراماً للأرواح الطاهرة للشهداء، ونستذكرهم بتبجيل وتكريم، فهم سيظلون أحياء أبداً في ذاكرة شعب كوردستان. تحية لهم، وتحية وتقديراً لعوائلهم وذويهم الشامخين الذين صمدوا في مواجهة آلام عميقة لا نهاية لها وما زالوا. يجب بذل كل ما هو ممكن لتقديم خدمات أكثر وأفضل لذوي الشهداء".

وتابع رئيس إقليم كوردستان، "يجب أن تكون ذكرى شهدائنا وتاريخنا المخضب بالدماء والدموع حافزاً على التلاحم وتوحيد الصف وأن نعمل جميعنا كي لا يتكرر تعرض شعب كوردستان أبداً لكارثة من هذا النوع وأن لا تشهد الإنسانية في أي مكان آخر مثيلا لها".

وأشار إلى أنه "بعد أن عرّفت المحكمة العليا العراقية للجرائم الأنفال كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، أصبح على الدولة العراقية واجب تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً، وندعوها لأداء واجبها القانوني والأخلاقي وأن تتحقق العدالة". 

كما طالب بارزاني، المجتمع الدولي، "بإقرار هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية. يجب توثيق هذه الجريمة في المناهج الدراسية وفي كل مكان يستلزم ذلك".

related

بارزاني يزيح الستار عن تمثال لغاندي في عاصمة اقليم كوردستان

Date: 2019-09-17 16:11:34
بارزاني يزيح الستار عن تمثال لغاندي في عاصمة اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يرسل مختبرين طبيين لفحص كورونا الى كوردستان سوريا

Date: 2020-04-12 11:04:16
نيجيرفان بارزاني يرسل مختبرين طبيين لفحص كورونا الى كوردستان سوريا

نيجيرفان بارزاني يشكر البرلمان الألماني: العراق ما يزال بحاجة الى دعم التحالف

Date: 2020-10-30 12:51:25
نيجيرفان بارزاني يشكر البرلمان الألماني: العراق ما يزال بحاجة الى دعم التحالف

جملة ملفات بينها الاستثمار خلال اجتماع بارزاني مع سفير اليابان

Date: 2021-03-17 13:23:08
جملة ملفات بينها الاستثمار خلال اجتماع بارزاني مع سفير اليابان

انقاذ ثلاثة أشخاص كورد آيزيديين من سيطرة داعش

Date: 2019-08-13 19:20:50
انقاذ ثلاثة أشخاص كورد آيزيديين من سيطرة داعش

اجتماع رئاسة كوردستان يحدد الخطوط العريضة للتفاهمات على تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2020-02-11 15:23:59
اجتماع رئاسة كوردستان يحدد الخطوط العريضة للتفاهمات على تشكيل الحكومة العراقية

قادة كوردستان يهنئون بالعام الجديد: 2020 كان عاماً عصيباً على الاقليم

Date: 2020-12-31 11:39:12
قادة كوردستان يهنئون بالعام الجديد: 2020 كان عاماً عصيباً على الاقليم

بارزاني وكمبش يؤكدان على ضرورة مشاركة المكونات في ادارة البلاد

Date: 2021-02-14 14:40:57
بارزاني وكمبش يؤكدان على ضرورة مشاركة المكونات في ادارة البلاد