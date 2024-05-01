رئيس إقليم كوردستان يدعو لسن قانون عصري يضمن حياة أفضل للعمال وأُسرهم

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، إلى ضرورة سن قانون عصري متقدم يضمن بيئة عمل مناسبة وحياة أفضل للعمال وأسرهم.

جاء ذلك في بيان تهنئة بمناسبة حلول عيد العمال الذي يصادف الأول من شهر آيار.

وقال رئيس الاقليم في بيانها "في الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، أتقدم بأحر التهاني للعمال جميعاً في كوردستان والعراق والعالم، وأشد على أيديهم الكادحة وأرجو لهم الطمأنينة والعيش الرغيد والعزة.

وأضاف "بينما أنظر بعين التقدير والامتنان إلى جهود وكدح العمال ودورهم الفاعل في عملية الإعمار والبناء، أؤكد على استمرار دعمي لكل حقوقهم ومطالبهم المشروعة"، مشددا على "ضرورة وجود قانون عصري متقدم يضمن تأمين أرضية وبيئة عمل مناسبين وحياة أفضل لطبقة العمال الكادحة وعوائلهم".

وفي هذه المناسبة، حثّ الرئيس نيجيرفان بارزاني، "النقابات والمنظمات العمالية على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهود لتأمين وحماية حقوق العمال وتأمين المساواة في فرص العمل، كما ينبغي للجهات المعنية توفير الرعاية لعوائل العمال الذين قضوا أثناء العمل والاهتمام بتحسين أحوالهم المعيشية".

ويوافق الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، وهي مناسبة يحتفل بها عمال العالم، ويطالبون من خلالها بحقوقهم.

وبدأت قصة عيد العمال العالمي من استراليا، حيث بدأ العمال بالخروج في تظاهرات يوم 21 نيسان سنة 1856 للمطالبة بتحديد 8 ساعات في اليوم للعمل، وتوالت بعدها التظاهرات في كل عام من ذلك اليوم من أجل تحقيق مطلبهم هذا.

وفي يوم 1 أيار من سنة 1886 أعلن أكثر من 340 ألف أمريكي ترك العمل والبدء بالإضراب، وتعرضت احتجاجات العمال إلى هجوم قوات الشرطة يوم 4 أيار في مدينة هايماركت، مما أدى إلى فقدان العديد من العمال لحياتهم.

وفي سنة 1889 عقد مؤتمر العمال العالمي، وحضر في هذا المؤتمر 400 مندوباً، وصدر قرار بتحديد 8 ساعات في اليوم للعمل.

ووافق المؤتمر على مقترح ممثل عمال مدينة بوردو الفرنسية لافيغنه بتحديد يوم 1 أيار كيوم عالمي للعمال، وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ سنة 1890 وحتى يومنا هذا.

وأصبح هذا اليوم جزءاً من ثقافة جميع بلدان العالم.