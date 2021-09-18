رئيس إقليم كوردستان يختم زيارته إلى لندن ويعود لأربيل

شفق نيوز/ بعد زيارة رسمية إلى لندن استغرقت عدة أيام واجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن، عاد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء يوم السبت إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأن بارزاني اجتمع خلال زيارته مع كل من رئيس مجلس اللوردات البريطاني ووزراء الخارجية والدفاع والقوات المسلحة والتربية البريطانيين.

كما اجتمع رئيس الإقليم، على هامش الزيارة، مع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وبحث بارزاني، خلال الاجتماعات، سبل تنمية العلاقات ومجالات التعاون وأوضاع العراق وإقليم كوردستان وآخر مستجدات وتطورات المنطقة وتبادل الآراء حولها.

وفي إطار زيارته، تفقد بارزاني أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية واجتمع مع السياسي ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجر ومجموعة البرلمانيين الأصدقاء لكوردستان في البرلمان البريطاني.