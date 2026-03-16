رئيس إقليم كوردستان يحيي ذكرى ضحايا القصف الكيميائي على حلبجة

شفق نيوز- اربيل

أقام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وموظفو رئاسة الإقليم، يوم الاثنين، مراسم وقفة حداد إحياءً لذكرى ضحايا القصف الكيميائي على مدينة حلبجة.

وجاءت الوقفة استذكاراً لأرواح الضحايا الذين سقطوا جراء القصف بالأسلحة الكيميائية على المدينة.

ويحيي إقليم كوردستان في 16 آذار من كل عام ذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية عام 1988 خلال حكم النظام العراقي السابق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين.

واليوم أكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بمناسبة في الذكرى الـ38، أن المأساة ستبقى جرحاً وطنياً، مشدداً على ضرورة إنصاف الضحايا وتعويضهم وتعزيز وحدة الصف في إقليم كوردستان لمواجهة التحديات الراهنة.