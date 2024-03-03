رئيس إقليم كوردستان يحدد موعد إجراء انتخابات برلمان الاقليم

شفق نيوز/ وقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وبموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وبحسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره.