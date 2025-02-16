‏رئيس إقليم كوردستان يحدد من ميونخ "أكبر مشكلة في العراق": الاختناقات المرورية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن الأوضاع العراقية حالياً جيدة وهناك مشاريع يجري تنفيذها، إلا أن "المشكلة الأكبر" هي الاختناقات المرورية، فيما وصف العلاقة بين أربيل وبغداد بأنها أفضا بكثير من السابق.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة ميونخ الألمانية، وتابعته وكالة شفق نيوز "الحمد لله الوضع في العراق جيد وهناك مشاريع يتم إنشاؤها، وفي هذا المؤتمر (ميونخ للأمن) عندما سألوني عن أبرز مشاكل العراق في الوقت الحالي قلت لهم إن أكبر مشكلة في العراق هي الزحام المرورية حالياً".

وأضاف "هذا الأمر مفرح عندما نرى العراق ليس فيه مشاكل كبيرة والشعب العراقي يستحق حياة أفضل ونحن ننظر إلى خطوات حلّ المشاكل بإيجابية مهما كانت صغيرة".

وبشأن العلاقة بين أربيل وبغداد، أكد بارزاني "العلاقة في الوقت الحالي أفضل بكثير مما كانت عليه سابقاً ونرى الرئيس الوزراء الاتحادي يحاول جاهداً حلّ المشاكل بين الجانبين مشكوراً، ونحن اليوم نعمل كفريق واحد وليس كطرفين وكيف يمكن أن نكون مكملين لبعضنا البعض".

وفيما يتعلق بقوات البيشمركة، أوضح رئيس الإقليم، إن "‏قوات التحالف الدولي مشاركة في عملية إصلاح قوات البيشمركة وهذه العملية جدية رغم أنها لا تسير بسرعة وجميع قادة الدول الذين التقينا بهم أكدوا التزامهم ورغبتهم في توحيد قوات البيشمركة".