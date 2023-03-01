رئيس إقليم كوردستان يجري مباحثات بعدة ملفات مع السفير الروسي

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، وعلاقات اربيل وبغداد، ومفاوضات حل المشاكل بينهما مع السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف .

وبحسب بيان لرئاسة الاقليم: تبادل الجانبان العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والعراق مع روسيا، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي الى بغداد اضافة الى مستجدات وتداعيات الحرب في أوكرانيا والاوضاع العامة في المنطقة بشكل عام كانت محاور اخرى خلال اللقاء.