رئيس إقليم كوردستان يجري زيارة رسمية إلى الإمارات

شفق نيوز/ توجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الخميس، إلی أبو ظبي تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أنه في اجتماع بين رئيس إقليم كوردستان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يبحث الجانبان علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الإمارات العربية المتحدة، ومجالات التعاون المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

وكان الرئيس نيجيرفان بارزاني، قد تلقى في نهاية شهر شباط الماضي، دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهها له رئيس هذه الدولة محمد بن زايد آل نهيان.