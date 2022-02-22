رئيس إقليم كوردستان يجدد دعوته لتطبيق اتفاق سنجار وتحويله لمحافظة

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم جرت لفتح مقابر جماعية لضحايا ايزيديين، الدعوة الى تحويل قضاء سنجار الى محافظة وتنفيذ الاتفاق بين حكومتي اربيل وبغداد لتطبيع الاوضاع فيه.

جاء ذلك خلال كلمة القاها مستشار رئيس الاقليم نوزاد هادي في مراسم جرت في قرية حردان بقضاء سنجار لفتح مقابر جماعية لضحايا تنظيم داعش.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اوفد مستشاره نوزاد هادي للمشاركة في مراسم لفتح ستة مقابر جماعية لمدنيين ايزيديين في قرية حردان التابعة لقضاء سنجار بحضور ذوي الضحايا ورجال دين ايزيديين وعدد من المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واشار البيان الى ان هادي القى كلمة نيابة عن بارزاني نقل خلالها "تحيات بارزاني ورئاسة الاقليم ومواساته ومشاركته لمشاعر جميع الحضور"، مؤكدا انه "جاء ليكون معهم شاهدا على جريمة اخرى كعشرات الجرائم الوحشية الاخرى التي ارتكبها الدواعش اعداء الانسانية ضد الايزيديين".

وأكد هادي ان "الالام اتي نشعر بها ازاء هذه الجريمة اثناء فتح هذه المقابر الجماعية الجديدة تمنحنا قوة اكبر من نتماسك جميعا ونعمل معا من اجل مستقبل افضل من دون حروب ودماء ومن دون فرمانات وقتل جماعي".

وتابع هادي "لن يستطيعوا ابدا قتل ارتباط الايزيديين وحبهم للارض والبلاد ولمقدساتهم وديانتهم ولن يستطيعوا ابدا قتل روح التعايش والانسجام وقبول الاخر والتسامح داخل المكونات".

وأشار إلى أن "الرئيس نيجيرفان بارزاني سيكون كدأبه مساندا ومتعاونا ومساعدا للايزيديين اينما كانوا، هنا او في البلد او اي مكان اخر من العالم".

واضاف هادي ان "الجميع بدءا من المجلس الروحاني الى جميع المراكز واصحاب الشأن داخل الايزيديين، سنعمل ونسعى من اجل اعادة الايزيديين الى المجتمع وغلق هذه الورقة السوداء لداعش".

واشار الى ان "اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية يعملان ويبذلان الجهود كافة من اجل تعويض ذوي الضحايا الايزيديين من اجل تنفيذ قانون الايزيديين المحررين بافضل شكل، ومن اجل ان تحول سنجار الى محافظة واعادة الامن والاستقرار اليها من اجل ان يتمكن اهلها من العودة مرة اخرى الى دورهم وممتلكاتهم ويبدأوا عملية واسعة للاعمار وتأمين الخدمات".

ونوه الى انه "من اجل ذلك يتوجب ان يتم تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الذي يعد افضل حل لهذه المرحلة وان يتوجب ايضا رفع العراقيل امام تنفيذ هذا الاتفاق".

وجدد هادي تأكيد رئيس الاقليم على ان اقليم كوردستان بكل ما اوتي من قوة سيساند الايزيديين وجميع ضحايا الارهاب وسيدافع عنهم للنهاية من اجل حماية حقوقهم الدينية والقومية والا يتعرضوا مرة اخرى الى الكوارث والقتل الجماعي والمعاناة.