رئيس إقليم كوردستان يجدد دعمه لحقوق الايزيديين المشروعة

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أبناء المكون الايزيدي في كوردستان والعالم، بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنياً لهم عيداً ينعم بالسلام والطمأنينة.

وقال بارزاني في تهنئته، "أتقدم بأحر التهاني القلبية لجميع مواطنينا الإيزيديين في كوردستان وفي العالم أجمع بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، آملاً أن يقضوا عيداً مليئاً بالسلام والطمأنينة، وأن تعود عليهم وعلى جميع الكوردستانيين كل الأعياد والمناسبات بالخير والسعادة".

وأضاف "في هذا العيد، نجدد مرة أخرى لجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين، أننا سنبقى داعمين ومدافعين عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة وحقوق جميع مكونات كوردستان كما كنا دائماً"، مؤكداً أن "كوردستان ستبقى وطناً للتعايش والتسامح وقبول الآخر للجميع".

وختم بالقول: "رأس سنة مباركة للجميع، كل عام وأنتم بألف خير".