سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس إقليم كوردستان يجدد المطالبة بالأسراع في التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-12T10:42:08+0000
رئيس إقليم كوردستان يجدد المطالبة بالأسراع في التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء وبشدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في حدود قضاء كفري التابع لإدارة منطقة "كرميان". 

وأكد الرئيس بارزاني في تغريدة له اليوم، على ضرورة الإسراع في التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في تلك المناطق في إشارة للمتنازع عليها.

وكانت وزارة البيشمركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن سقوط ضحية من قواتها في هجوم شنه تنظيم داعش بقضاء كفري، فيما حذرت من استبدال التنظيم المتشدد لطريقة قتاله مما يتسبب باستمرار مخاطره، جددت الدعوة إلى إبرام اتفاق شامل مع قوات الجيش العراقي لسد الفراغات الأمنية الموجودة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

related

بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

Date: 2021-05-01 04:27:44
بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

Date: 2019-12-05 07:08:06
ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

Date: 2021-04-18 18:09:02
البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

اصابة مسؤول في الاسايش وعناصر اخرين معه بهجوم لداعش في متنازع عليها

Date: 2019-11-29 21:46:09
اصابة مسؤول في الاسايش وعناصر اخرين معه بهجوم لداعش في متنازع عليها

قوات البيشمركة تصد هجوما "عنيفا" لداعش في متنازع عليها

Date: 2019-09-05 07:45:27
قوات البيشمركة تصد هجوما "عنيفا" لداعش في متنازع عليها

عناصر داعش يهاجمون قرية كوردية في مخمور والبيشمركة تتصدى لهم

Date: 2019-12-19 21:30:56
عناصر داعش يهاجمون قرية كوردية في مخمور والبيشمركة تتصدى لهم

نيجيرفان بارزاني عقب لقاء البابا: نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة

Date: 2021-03-07 06:10:48
نيجيرفان بارزاني عقب لقاء البابا: نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة

مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

Date: 2019-10-03 18:12:28
مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد