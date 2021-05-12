رئيس إقليم كوردستان يجدد المطالبة بالأسراع في التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء وبشدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في حدود قضاء كفري التابع لإدارة منطقة "كرميان".

وأكد الرئيس بارزاني في تغريدة له اليوم، على ضرورة الإسراع في التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في تلك المناطق في إشارة للمتنازع عليها.

وكانت وزارة البيشمركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن سقوط ضحية من قواتها في هجوم شنه تنظيم داعش بقضاء كفري، فيما حذرت من استبدال التنظيم المتشدد لطريقة قتاله مما يتسبب باستمرار مخاطره، جددت الدعوة إلى إبرام اتفاق شامل مع قوات الجيش العراقي لسد الفراغات الأمنية الموجودة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.