رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الخميس، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينيازيو لاروسا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن نيجيرفان بارزاني شكر إيطاليا على دعمها ومساعدتها العراق وإقليم كوردستان في حرب داعش والتصدي للإرهاب.

من جهته عبر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي عن شكر وتقدير بلاده لإقليم كوردستان ولدور البيشمركة في دحر داعش وقال: نحن نشكركم لأنكم وقفتم نيابة عن العالم في الخط الأمامي للحرب ضد الإرهاب.

كما وصف علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان بالمهمة وبأنها موضع اهتمام.

التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، وأوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، شغلت جانباً آخر للاجتماع، وفقا للبيان.