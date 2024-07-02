رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس النمسا في فيينا

‏شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، في العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني عقد اجتماعًا مع ألكسندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا، في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تبادلا الآراء ووجهات النظر حول تعزيز التعاون المشترك بين النمسا وإقليم كوردستان، واستعرضا مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع، الذي جرى بعد ظهر اليوم، أشاد الرئيسان بتاريخ العلاقات بين النمسا والعراق وإقليم كوردستان ومستوى التعاون الحالي، وناقشا سبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.

وقد شملت المحادثات الأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى أهمية استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحل القضايا العالقة وفقًا للدستور وتطبيق النظام الاتحادي، وموضوع انتخابات برلمان كوردستان.

كما عبر رئيس إقليم كوردستان عن شكره وتقديره للمساعدات المستمرة التي تقدمها النمسا للعراق وإقليم كوردستان، وأثنى على دور النمسا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبه، أكد الرئيس النمساوي التزام بلاده بدعم حقوق شعب كوردستان وتعاطفها مع قضاياه.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم التطرق إلى موضوع ثقافة التعايش وحماية حقوق المكونات المختلفة في إقليم كوردستان والعراق. واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لدعم الإيزديين، الذين يعدون من أبرز ضحايا تنظيم داعش.

كما تناول الاجتماع موضوع العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وضرورة التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيير المناخي.

وحضر الاجتماع سفير جمهورية العراق في النمسا، وممثل حكومة إقليم كوردستان في النمسا، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الإقليم والنمسا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وفي السياق، قال نيجرفان بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، وتابعتها وكالة شفق نيوز "يسعدني أن ألتقي بالرئيس النمساوي اليوم في فيينا. لقد سلطنا الضوء على العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والنمسا وناقشنا تعزيز شراكتنا".

وأضافت "أعربت عن امتناني لدعم النمسا المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

ووصل الرئيس نيجيرفان بارزاني امس الاثنين الى العاصمة فيينا في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية ووزير خارجية النمسا، ويبحث معهما في فرص ومجالات تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.