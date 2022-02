رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع أردوغان فور وصوله لتركيا

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فور وصوله إلى تركيا يوم الأربعاء.

وأفادت الرئاسة التركية في تغريدة مقتضبة على تويتر، بأن أردوغان استقبل بارزاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ولم تشر الرئاسة التركية إلى ما دار في الاجتماع.

