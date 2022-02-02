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رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع أردوغان فور وصوله لتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-02T14:59:22+0000
رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع أردوغان فور وصوله لتركيا

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فور وصوله إلى تركيا يوم الأربعاء.

وأفادت الرئاسة التركية في تغريدة مقتضبة على تويتر، بأن أردوغان استقبل بارزاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ولم تشر الرئاسة التركية إلى ما دار في الاجتماع.

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