رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع العاهل الأردني في عمّان .. صور

شفق نيوز/ أستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في مقر إقامته في العاصمة عمان ظهر اليوم الأربعاء رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وبدأ الجانبان بعقد اجتماع مشترك سيبحثان خلاله عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في تغريدة اليوم، "سعيد للقاء جلالة الملك عبد الثاني اليوم في عمان لمناقشة العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق والأردن والتعاون الاقتصادي والتحديات الإقليمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "نحن نقدر علاقاتنا العميقة الجذور مع الأردن ونتطلع إلى مزيد من تعزيزها".

ووصل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس بارزاني، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس لجنة أمانة عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين، والسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري.

وأعلنت رئاسة الإقليم أمس الثلاثاء عن الزيارة وقالت في بيان إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث مع الملك عبدالله الثاني العلاقات بين الأردن وإقليم كوردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.

و أعلن فلاح مصطفى كبير مستشاري رئيس اقليم كوردستان في وقت سابث من اليوم عن المحاور التي سيبحثها الرئيس نيجيرفان بارزاني مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال مصطفى في تصريح للصحفيين من عمّان إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث مجموعة ملفات مع ملك الأردن والمسؤولين الاردنيين.

وأوضح أن من بين تلك الملفات التي سيبحثها الجانبان الاوضاع الأمنية والمسائل المتعلقة بالأمن والمنطقة، والعلاقات بين الأردن والعراق والعملية السياسية والانتخابات والقراءة للوضع وتطوير العلاقات.

وتابع بالقول إن اقليم كوردستان والعراق يرغبان بعلاقات ودية مع كل البلدان، مؤكدا أن مما لا شك فيه الوضع السياسي والأمني له تأثير مباشر على الأردن.

ونوه مصطفى إلى أن الجانبين سيناقشان الأوضاع في سوريا وانعكاساتها البلدين وعلى المنطقة بأسرها.