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رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع السفير التركي في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T10:14:18+0000
رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع السفير التركي في العراق

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز.

وكان بارزاني قد استقبل في مقر الرئاسة يلدز.

وكان السفير التركي قد زار مدينة الموصل مساء أمس واجتمع مع رئيس الحكومة المحلية لمحافظة نينوى نجم الجبوري، وبعدها عقدا مؤتمر صحفي مشترك تطرقا فيه إلى عدة مواضيع من بينها اتفاقية سنجار المبرمة بين اربيل وبغداد لتطبيع الأوضاع في القضاء ذات الغالبية الإيزيدية.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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