رئيس إقليم كوردستان: يجب وضع حد لتصرفات الفصائل المسلحة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، ضرورة "وضع حد لتصرفات الفصائل المسلحة"، حاثاً الحكومة العراقية على "لعب دور أساسي في حماية الإقليم"

وقال نيجيرفان بارزاني، في لقاء مع قناتي "العريبة" و"الحدث" الإماراتيتين، إن الإقليم لديه "خشية من عدم قدرة بغداد على حمايته"، مشيرا إلى أن "التحديات الحالية أصعب من مرحلة داعش، وأن خط الجبهة بات غير معلوم".

وثمّن رئيس إقليم كوردستان، "موقف رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني"، وحث الحكومة العراقية على "لعب دور أساسي في حماية الإقليم".

وأوضح أن الإقليم سيقرر مصير وجود قوات التحالف "ضمن إطار العراق وليس بمفرده".

ونفى بارزاني وجود أي علاقات بين الإقليم وإسرائيل قائلا: "ليس لدينا أي علاقات مع إسرائيل ولا أي مقار للموساد (الاستخبارات الإسرائيلية)".

وأكد أن "مزاعم إيران بوجود قوات للموساد بالإقليم ليست صحيحة"، موضحا أن طهران "لم تقدم أي أدلة لبغداد على وجود قوات للموساد بالإقليم".

وشدد على أن "الإقليم ليس مصدرا لتهديد إيران"، وأن "القصف الإيراني الذي تسبب بقتل المدنيين لا يمكن تصنيفه ضمن الصداقة".

واستهدفت إيران وفصائل عراقية مسلحة، في هجمات منفصلة ومتكررة، مواقع بإقليم كوردستان، وزعمت أنها تتبع للموساد الإسرائيلي.

وحول العلاقات مع أنقرة، قال رئيس إقليم كوردستان: "نرفض قطعيا أن يستخدم حزب العمال الكوردستاني أراضينا ضد تركيا".

وذكر أن "حزب العمال الكردستاني مصدر تهديد لجيراننا، وصداع كبير لنا ولبغداد.

وعن بغداد، أوضح رئيس الاقليم، أن "النظام الفيدرالي في العراق لم يتم تطبيقه رغم مرور 20 عاما".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم "تعاملت بكل شفافية مع بغداد في ملف العائدات"، معتبرا أن الوضع الاقتصادي في الإقليم "صعب ومعقد".

المصدر: العربية والحدث