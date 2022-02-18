رئيس إقليم كوردستان يثني على المساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية

شفق نيوز/ أثنى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة على المساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية لإقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك خلال لقائه تومارس أرندل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني وعدد من أعضاء فريقي CDU (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) وCSU (حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي) البرلمانيين، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ الأمني.

وذكر رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى في اللقاء بحث علاقات إقليم كوردستان مع ألمانيا وسبل زيادة تعزيز مجالات التعاون والعلاقات، ودعم ومساعدات ألمانيا لإقليم كوردستان، وأوضاع العراق بصورة عامة".

وأثنى بارزاني على الدعم والمساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية للعراق وإقليم كوردستان، معبراً عن الأمل في أن يستمر البرلمان والحكومة الألمانيان في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا علاقات أربيل – بغداد ومسألة الهجرة والمهاجرين.