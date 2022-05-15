رئيس إقليم كوردستان يتوجه الى الامارات لتقديم التعازي

شفق نيوز/ يتوجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، الى دولة الامارات العربية المتحدة لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد.

وقال دلشاد شهاب، المستشار السياسي لبارزاني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان نيجيرفان بارزاني سيتوجه اليوم الى الامارات لتقديم التعازي برحيل خليفة بن زايد، وتقديم التهاني الى محمد بن زايد بمناسبة اختياره رئيساً لدولة الإمارات.

ويوم أمس الأول الجمعة، توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن 73 عاما، ويوم أمس السبت تم اختيار شقيقه محمد بن زايد رئيساً للدولة ذاتها.