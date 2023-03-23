رئيس إقليم كوردستان يتلقى رسالة من وزير الدفاع الأمريكي

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني، تلقى رسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يشكره من خلالها على الاستقبال والترحيب به عند زيارته أربيل في السابع من آذار الجاري.

وذكرت الرئاسة في بيان اليوم، أن أوستن كتب في الرسالة عن زيارته إلى أربيل، يقول: كان من دواعي سروري التأكيد على متانة وأهمية الشراكة بين أمريكا وإقليم كوردستان في العراق.

وفي رسالته إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني، وإلى جانب إشارته إلى تثمينه المحادثات التي دارت حول الالتزام المشترك من الجانبين بالقضاء النهائي على داعش، أكد أوستن على ضرورة التعاون المستمر بين أمريكا وإقليم كورستان بالتنسيق مع بغداد، من أجل عراق آمن ومستقر ذي سيادة.

ووفقا للبيان فإن أوستن أشاد بدور رئيس إقليم كوردستان في إدارة عملية تنظيم وإصلاح وزارة شؤون البيشمركة على أساس مذكرة التفاهم المشتركة بين البنتاغون ووزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، مؤكداً على رغبة بلاده في مواصلة العمل المشترك والشراكة مع إقليم كوردستان.