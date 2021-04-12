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رئيس إقليم كوردستان يتلقى رسالة خطية من بابا الفاتيكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T16:44:24+0000
رئيس إقليم كوردستان يتلقى رسالة خطية من بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، رسالة خطية من بابا الفاتيكان فرنسيس عبر خلالها عن شكره للاستقبال الحار الذي حظي به اثناء زيارته، مثمنا ثقافة التعايش وقبول الاخر بين اديان ومكونات إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقباله بارزاني في مقر اقامته ببغداد ميتيا ليسكوفار سفير الفاتيكان في العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن سفير الفاتيكان عبر عن سعادته بنجاح زيارة قداسة البابا للعراق وٳقليم كوردستان مقدما شكره لبرنامج وحسن الاعداد لمراسم الزيارة.

من جهته، وصف رئيس ٳقليم كوردستان الزيارة بالمهمة مؤكدا انه علينا جميعا في العراق ان نستفيد من الزيارة ومن رسالاتها التي هي رسالة السلام والاحترام والتسامح.

واكد الجانبان علی اهمية توطيد روح وثقافة التلاحم والتعايش المشترك وقبول الآخر، حيث كرر فخامة الرئيس نيجيرفان بان هذه ثقافة قديمة ومتجذرة لشعب كوردستان وسيبقی اقليم كوردستان كما كان دوما الملاذ الآمن لكافة الاديان والمكونات.

وفي اللقاء سلم سفير الفاتيكان رسالة خطية لقداسة البابا الی بارزاني.

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