رئيس إقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني التقى اليوم القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد إبراهيم سعيد الظاهري.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع التعاون بينهم، وناقشا الوضع السياسي والاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان وعلاقات أربيل في بغداد.

وسلّم الظاهري دعوة رسمية إلى نيجيرفان بارزاني لزيارة الإمارات وجهها له رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وفي الدعوة عبر آل نهيان عن تحياته وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني، أكد على إيلاء بلاده اهمية للعلاقات مع إقليم كوردستان، والحرص على التعاون في مختلف المجالات بين الجانبين، ولتبادل الأفكار حول المصالح المشتركة بين الجانبين يتطلع آل نهيان لإستقبال رئيس الإقليم في الإمارات.

بدوره الرئيس نيجيرفان بارزاني ، وإضافة إلى إرسال التحيات والاحترام للرئيس آل نهيان ، قبل بسرور دعوته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحدث عن أهمية علاقة دولة الإمارات العربية المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان.

وقضية الموازنة وقانون النفط والغاز بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ، والوضع في سنجار، وآخر التطورات في المنطقة عامة كانت محورا آخر للقاء، وفقا للبيان.