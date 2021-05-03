رئيس إقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الامارات

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع القنصل الاماراتي العام في اقليم كوردستان احمد ابراهيم الزاري، العلاقات الثنائية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، أنه في اللقاء سلم القنصل الاماراتي دعوة رسمية من قبل الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى رئيس الاقليم لزيارة الامارات، كما تضمنت رغبة الإمارات في تطوير العلاقات في جميع المجالات مع إقليم كوردستان.

من جانبه، عبر بارزاني عن سعادته لهذه الدعوة وأعلن عن تلبيتها في الوقت المناسب للطرفين وكذلك قيم عاليا علاقات الصداقة للعراق واقليم كردستان مع قيادة وحكومة وشعب الامارات.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات في العراق بشكل عام والانتخابات العراقية القادمة وعلاقات العراق واقليم كردستان مع الامارات واهمية تطويرها في المجالات الاقتصادي والتجارية.