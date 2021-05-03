سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس إقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الامارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-03T10:32:08+0000
رئيس إقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الامارات

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع القنصل الاماراتي العام في اقليم كوردستان احمد ابراهيم الزاري، العلاقات الثنائية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، أنه في اللقاء سلم القنصل الاماراتي دعوة رسمية من قبل الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى رئيس الاقليم لزيارة الامارات، كما تضمنت رغبة الإمارات في تطوير العلاقات في جميع المجالات مع إقليم كوردستان.

من جانبه، عبر بارزاني عن سعادته لهذه الدعوة وأعلن عن تلبيتها في الوقت المناسب للطرفين وكذلك قيم عاليا علاقات الصداقة للعراق واقليم كردستان مع قيادة وحكومة وشعب الامارات.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات في العراق بشكل عام والانتخابات العراقية القادمة وعلاقات العراق واقليم كردستان مع الامارات واهمية تطويرها في المجالات الاقتصادي والتجارية.

related

رئيس اقليم كوردستان يصل الى الامارات في زيارة رسمية

Date: 2019-11-09 20:54:03
رئيس اقليم كوردستان يصل الى الامارات في زيارة رسمية

كوردستان والامارات تؤكدان على تعزيز علاقاتهما

Date: 2019-06-27 15:56:01
كوردستان والامارات تؤكدان على تعزيز علاقاتهما

نيجيرفان بارزاني يشدد على تعويض النازحين وخاصة الإيزيديين والمسيحيين

Date: 2020-07-26 11:32:14
نيجيرفان بارزاني يشدد على تعويض النازحين وخاصة الإيزيديين والمسيحيين

رئيس اقليم كوردستان يهاتف المالكي ويهنئه بإعادة انتخابه امينا عاما لحزب الدعوة

Date: 2019-07-15 09:38:31
رئيس اقليم كوردستان يهاتف المالكي ويهنئه بإعادة انتخابه امينا عاما لحزب الدعوة

الاتحاد الوطني يرسل وفدا للاشتراك باليمين الدستورية لبارزاني وتسمية محافظ لكركوك

Date: 2019-06-08 22:34:53
الاتحاد الوطني يرسل وفدا للاشتراك باليمين الدستورية لبارزاني وتسمية محافظ لكركوك

"كاكه حمه" يعلن ابرز محاور اجتماع نيجيرفان بارزاني مع الاحزاب الكوردستانية

Date: 2021-04-08 13:36:23
"كاكه حمه" يعلن ابرز محاور اجتماع نيجيرفان بارزاني مع الاحزاب الكوردستانية

صوفي يؤدي اليمين القانونية كمحافظ لعاصمة اقليم كوردستان

Date: 2019-09-16 11:19:38
صوفي يؤدي اليمين القانونية كمحافظ لعاصمة اقليم كوردستان

رئيس اقليم كوردستان يستعرض "ظروفا صعبة" متزامنة مع نوروز: سنجتازها وننتصر

Date: 2020-03-20 11:56:03
رئيس اقليم كوردستان يستعرض "ظروفا صعبة" متزامنة مع نوروز: سنجتازها وننتصر