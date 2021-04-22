السفير هيكي ينشر فيديو لجولة بالدراجة الهوائية مع رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تجول رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بالدراجة الهوائية برفقة سفير بريطانيا في العراق.

وكتب هيكي على صفحته في تويتر، "قضيت وقتا كثيرا في طبخ وتناول الماكولات العراقية اللذيذة. لذا كان من دواعي سروري الانضمام الى رئيس اقليم كوردستان في جولة لحرق بعض السعرات الحرارية".

قضيت وقت كثير في طبخ وتناول الماكولات العراقية اللذيذة. لذا كان من دواعي سروري الانضمام الى رئيس اقليم كوردستان @IKRPresident في جولة لحرق بعض السعرات الحرارية. كان من الصعب ان اجاريه في السرعة لكن من الرائع الاستماع الى افكاره حول بطولة الدراجات ودعم الحياة الصحية pic.twitter.com/1rfs39GQrs — Stephen Hickey (@sblhickey) April 22, 2021

وأضاف، "كان من الصعب ان اجاريه في السرعة، لكن من الرائع الاستماع الى افكاره حول بطولة الدراجات ودعم الحياة الصحية".

وكان بارزاني قد استقبل أمس الأربعاء هيكي وناقشا "مسألة عودة داعش للبروز وخطره على الاستقرار في العراق" إضافة إلى الأوضاع في العراق عموما وعلاقات بريطانيا مع إقليم كوردستان، وفق بيان لرئاسة الإقليم.