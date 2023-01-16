رئيس إقليم كوردستان يتباحث بعدة ملفات مع مبعوث أمريكي

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، جملة من الملفات.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "جرى خلال اللقاء الذي حضره مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون البنية التحتية العالمية آموس هوكستاين والسفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، بحث اخر المستجدات على في العراق والعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان اضافة الى بحث العلاقات بين اربيل وبغداد وسبل حل المشاكل، بالإضافة إلى الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان وعملية توحيد قوات البيشمركة".

واضاف البيان ان "ماكغورك جدد تأكيده على استمرار دعم الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان ورغبة بلاده في توسيع العلاقات مع بغداد وأربيل وتوسيع التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة في مجال أمن الطاقة وحمايتها".

من جانبه قدم نيجيرفان بارزاني، "شرحا مفصلاً حول الوضع في العراق وإقليم كوردستان ومحاولات حل القضايا، وأكد أنه مع تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة برزت فرصة لحل القضايا على أساس الدستور والفيدرالية واقليم كوردستان مستعد لكل انواع التعاون في هذا الشأن".

وختم البيان ان "أهمية العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار وآخر المستجدات في المنطقة بشكل عام والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين والمستشارين من الجانبين".