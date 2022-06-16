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رئيس إقليم كوردستان يبلغ رومانوسكي توقعه لمستقبل العملية السياسية في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T20:39:03+0000
رئيس إقليم كوردستان يبلغ رومانوسكي توقعه لمستقبل العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس مع آلينا رومانووسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في العراق، علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان وأكدا الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الأمريكية في العراق وإقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أن بارزاني، شرح للسفيرة رومانووسكي باختصار الأوضاع السياسية في العراق والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد وتجاوز الوضع الحالي.

واتفق الجانبان في الرأي بضرورة أن تعمل الأطراف العراقية معاً وتتعاون على العثور على حل للخروج من الركود والانسداد السياسي ومواجهة التحديات وتوفير الأمان والاستقرار السياسي في البلد.

التغير المناخي وآثاره على العراق وإقليم كوردستان، الوضع الداخلي لإقليم كوردستان، علاقات أربيل – بغداد، مخاطر الإرهاب ومواجهة داعش، أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت جانباً آخر من الاجتماع الذي حضره روبرت بالادينو القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان.

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