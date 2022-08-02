رئيس إقليم كوردستان يبعث برسالة مواساة للإمارات: قلوبنا معكم

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن مواساته لدولة الإمارات التي اجتاحتها سيول عنيفة.

وقال بارزاني في بيان، "في هذا الوقت العصيب، أشارك الإخوة في دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعباً وعوائل الضحايا مصابهم الأليم جراء السيول التي اجتاحت بعض مناطق البلاد، وإذ أعرب لهم عن خالص التعازي والمواساة، أتمنى الشفاء العاجل للجرحی".

واختتم بيانه بالقول "قلوبنا معكم".

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية سقوط قتلى جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد.

وتواصل السلطات عمليات الإنقاذ وإجلاء مئات العالقين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم.

ونقلت الحكومة حوالي أربعة آلاف شخص إلى ملاجئ مؤقتة في مناطق الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.

وتقول السلطات إن الأمطار التي ضربت الفجيرة هي الأغزر في تاريخ الفجيرة منذ ثلاثين عاما.