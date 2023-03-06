رئيس إقليم كوردستان يبحث أوضاع الإيزيديين مع "الأمير" ويطمئن: عملية تحرير المختطفين مستمرة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع أمير الإيزيديين حازم تحسين بك، أحوال الإيزيديين في مخيمات النازحين وفي سنجار وخارج البلد، مع تسليط الضوء على الاستمرار في عملية تحرير المختطفين منهم.

وأكد الجانبان- بحسب بيان لرئاسة الاقليم- على أهمية الاهتمام المتواصل بأحوال الإيزيديين وتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، لتمكين أبناء المنطقة من العودة إلى ديارهم، ومساعدتهم على مستوى إقليم كوردستان والعراق والعالم لإعادة إعمار سنجار والمنطقة عموماً.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني الاستمرار في تقديم كل الدعم للإيزيديين وحماية حقوقهم في العراق وإقليم كوردستان، وقدم تطمينات بأن عملية تحرير المختطفين والكشف عن مصائرهم ستستمر، وأنه لن يكون هناك تقصير في تأمين كل ما يلزم لتحريرهم ومساعدتهم.

من جانبه، عبر أمير الإيزيديين عن شكره وتقديره هو والإيزيديين للدعم والمساعدة المتواصلين من جانب الرئيس نيجيرفان بارزاني لهم وخاصة في مجال تحرير المختطفين الإيزيديين والدفاع عن حقوقهم.

نتائج الزيارات الأخيرة ولقاءات أمير الإيزيديين مع بابا الفاتيكان ومسؤولي الدول في أوروبا والمنطقة والعراق، شكلت محوراً آخر للقاء.