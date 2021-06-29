رئيس إقليم كوردستان يبحث أوضاع الإقليم والعراق مع قادة أحزاب كوردية

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أوضاع الإقليم والعراق مع قادة أحزاب كوردية.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه "في إطار برنامج لقاءاته واجتماعاته مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، زار نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، كلاً من حزب عمال وكادحي كوردستان والحزب الشيوعي الكوردستاني وحزب كادحي كوردستان".
وأضاف البيان أنه، "خلال اجتماعات حضرها مصطفى سيد قادر نائب الرئيس، جرت مناقشة الأوضاع الداخلية والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه إقليم كوردستان، المستجدات على الساحة العراقية عامة، وحدة الصف وكتابة الدستور، علاقات إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية".
وعبرت الأطراف السياسية عن "تقديرها لدور الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان كمظلة جامعة للجميع وجهودهم لرص الصفوف بين اطراف ومكونات كوردستان"، مؤكدة أن "الضمان لحماية حقوق ومكاسب شعب كوردستان وتجاوز الصعاب يتمثل في التلاحم ووحدة صف الأطراف والمكونات الكوردستانیة".
وإلى جانب عرض الآراء والملاحظات حول كل المسائل والأوضاع بصورة عامة، أكدت الأطراف السياسية "كامل تعاونها ودعمها لجهود وخطوات الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان الرامية لتحقيق التلاحم ووحدة الصف".
وأضاف البيان أن "تلك الأطراف اتفقت في الرأي بأن يواجه الجميع الأوضاع والتحديات ويحفظوا الاستقرار السياسي من خلال وحدة الصف والتلاحم وحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاهم".
من جانبه، أكد بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان، ستواصل بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والأطراف والمكونات، جهودها الرامية لتحقيق وحدة الصف وتجاوز المشاكل والأزمات.
كما عبر عن الشكر والتقدير لدعم الأطراف والمكونات لجهود وخطوات الرئاسة، مشدداً على أن إقليم كوردستان سيظل كما كان دائماً مهد التعايش وحماية الحريات.