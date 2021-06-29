رئيس إقليم كوردستان يبحث أوضاع الإقليم والعراق مع قادة أحزاب كوردية

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أوضاع الإقليم والعراق مع قادة أحزاب كوردية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه "في إطار برنامج لقاءاته واجتماعاته مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، زار نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، كلاً من حزب عمال وكادحي كوردستان والحزب الشيوعي الكوردستاني وحزب كادحي كوردستان".

وأضاف البيان أنه، "خلال اجتماعات حضرها مصطفى سيد قادر نائب الرئيس، جرت مناقشة الأوضاع الداخلية والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه إقليم كوردستان، المستجدات على الساحة العراقية عامة، وحدة الصف وكتابة الدستور، علاقات إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية".

وعبرت الأطراف السياسية عن "تقديرها لدور الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان كمظلة جامعة للجميع وجهودهم لرص الصفوف بين اطراف ومكونات كوردستان"، مؤكدة أن "الضمان لحماية حقوق ومكاسب شعب كوردستان وتجاوز الصعاب يتمثل في التلاحم ووحدة صف الأطراف والمكونات الكوردستانیة".

وإلى جانب عرض الآراء والملاحظات حول كل المسائل والأوضاع بصورة عامة، أكدت الأطراف السياسية "كامل تعاونها ودعمها لجهود وخطوات الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان الرامية لتحقيق التلاحم ووحدة الصف".

وأضاف البيان أن "تلك الأطراف اتفقت في الرأي بأن يواجه الجميع الأوضاع والتحديات ويحفظوا الاستقرار السياسي من خلال وحدة الصف والتلاحم وحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاهم".

من جانبه، أكد بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان، ستواصل بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والأطراف والمكونات، جهودها الرامية لتحقيق وحدة الصف وتجاوز المشاكل والأزمات.

كما عبر عن الشكر والتقدير لدعم الأطراف والمكونات لجهود وخطوات الرئاسة، مشدداً على أن إقليم كوردستان سيظل كما كان دائماً مهد التعايش وحماية الحريات.