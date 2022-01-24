رئيس إقليم كوردستان يبحث مع وفد لبنان ملفات ذات اهتمام مشترك

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع وفد لبنان برئاسة وزير العدل هنري الخوري، الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل الوفد اللبناني برئاسة الخوري وضم كل من رئيس مجلس القضاء اللبناني، ومساعد الأمين العام للجامعة العربية وعدد من السادة المستشارين الذين زاروا بغداد تلبية لدعوة للمشاركة في ذكرى يوم القضاء العراقي.

وفي لقاء حضره وزير العدل في إقليم كوردستان، تم تسليط الضوء على النظام القضائي ووضع السلطة القضائية والمحاكم وأوجه الشبه بينها في لبنان والعراق وإقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث مجالات التعاون بين السلطتين القضائيتين اللبنانية والعراقية والاستفادة من خبرات الطرفين، وتم التأكيد على أهمية استقلالية السلطة القضائية، واتفق الجانبان على أن استقلال القضاء هو الأساس لبناء الدولة.

كما تناول الجانبان، "المستجدات الأخيرة في الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ولبنان، حيث قدم الوفد اللبناني نبذة عن جهود الحكومة اللبنانية لتخطي الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمات التي يمر بها البلد، إلى جانب الحديث عن مبادرة للجامعة العربية تهدف لمساندة السلطة القضائية اللبنانية في ظروفها الراهنة".

واعتبر بارزاني زيارة الوفد للعراق وإقليم كوردستان بالمهمة، آملاً تعزيز التعاون بين العراق وإقليم كوردستان وبين لبنان في مجال القضاء، ومشيراً إلى دور الجالية اللبنانية في إقليم كوردستان وخاصة في قطاعات الإعمار والخدمات والمصارف.

كما بحث اللقاء أوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان ولبنان إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.