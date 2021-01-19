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رئيس إقليم كوردستان يبحث مع وزير الدفاع التركي أمن واستقرار المنطقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-19T15:33:32+0000
رئيس إقليم كوردستان يبحث مع وزير الدفاع التركي أمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على أهمية حماية الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية بالتنسيق بين العراق وكوردستان مع تركيا، مؤكداً أن أراضي الإقليم والعراق لن تكون منطلقاً لتهديد دول الجوار.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل مساء اليوم، وزير الدفاع التركي خلوصي اكار والوفد المرافق له، وبحضور نائبي رئيس الإقليم ووزير البيشمركة ورئيس أركان الإقليم، وبحث الجانبان زيارة ولقاءات وزير الدفاع التركي في بغداد.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية التنسيق بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا لحماية استقرار المنطقة.

وأعرب رئيس الإقليم عن شكره لتركيا لتعاونها مع العراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، مجدداً التأكيد على عدم السماح بجعل أراضي العراق وإقليم كوردستان منطلقا لتهديد تركيا والدول المجاورة.

وتمنى بارزاني أن يقوم العراق بواجبه بهذا الصدد وطمأن الوفد الضيف أن إقليم كوردستان كدأبه سيكون عامل أمن واستقرار المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا سبل تنمية العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الجانب التركي في جميع المجالات، إلى جانب مناقشة العلاقات بين أربيل وبغداد والمشكلات التي تعيق العملية السياسية والحرب ضد داعش ومجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين وأوضاع المنطقة بصورة عامة.

وختم البيان أن الجانبين شددا على أهمية اتفاق سنجار وضرورة تنفيذه وحماية الحدود، إلى جانب محاور أخرى في الاجتماع.

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