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رئيس إقليم كوردستان يبحث مع محافظ أذربيجان الغربية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-23T13:20:58+0000
رئيس إقليم كوردستان يبحث مع محافظ أذربيجان الغربية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

شفق نيوز / بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع وفد إيراني برئاسة محافظ أذربيجان الغربية، يوم الثلاثاء، العلاقات الاقتصادية وسبل التبادل التجاري بين الطرفين.

جاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، محافظ أذربيجان الغربية في إيران، محمد صادق معتمديان، والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، بحسب البيان "العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران وسبل تأمين المزيد من التعاون والتنسيق في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين ودخول زوار العتبات الدينية والسياح من إيران إلى العراق عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان".

وعبّر الوفد الضيف، وفقاً للبيان، عن سروره لزيارة إقليم كوردستان، وفرصة لقائه مع نيجيرفان بارزاني، مؤكداً "بذل كل الجهود وتقديم التسهيلات كافة لزيادة تقوية العلاقات التجارية".

من جانبه، سلط بارزاني الضوء على "العلاقات العريقة بين إقليم كوردستان وإيران، في جميع المجالات، وأهمية زيادة تعزيز هذه العلاقات"، مبيّناً رؤية إقليم كوردستان في هذا الصدد والتي تتمثل في "إقامة أحسن العلاقات والتعاون مع دول الجوار".

وجرى خلال اللقاء، التباحث بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة عموماً ومواضيع أخرى حظيت بالاهتمام المشترك، حيث حضر اللقاء، محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس إدارة سوران، والقنصل العام الإيراني في أربيل.

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