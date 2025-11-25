رئيس إقليم كوردستان يبحث مع السفيرة الهولندية تطوير التعاون المشترك

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه مع جانيت ألبيردا، السفيرة المقرة للمملكة الهولندية في العراق، التعاون المشترك بين الإقليم وهولندا.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيسُ إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بحث خلال لقائه مع جانيت ألبيردا، السفيرة المقرّة للمملكة الهولندية في العراق، العلاقات بين هولندا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، إضافةً إلى انتخابات مجلس النواب العراقي والأوضاع العامة في البلاد".

وجدد الجانبان، بحسب البيان، "رغبتهم المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا الآراء بشأن آليات تعزيز التعاون المشترك بين إقليم كوردستان وهولندا في مجالات متعددة".

كما شكّل "الوضع في المنطقة وعددٌ من القضايا ذات الاهتمام المشترك محوراً آخر من محاور اللقاء"، وفقا للبيان.