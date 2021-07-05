رئيس إقليم كوردستان يبحث خمسة ملفات مع السفير الروسي في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، ايلبروس كوتراشيف السفير الروسي في العراق والوفد المرافق له.

في الاجتماع اكد الطرفان على ضرورة الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بين العراق واقليم كوردستان وروسيا، بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

وذكر البيان أن السفير الروسي عن إعجابه بالتطور العمراني الذي شهده الاقليم، واشار الى ان وزارة الخارجية الروسية تولي أهمية كبيرة للقضية الكوردية وكذلك تحدث عن كورد روسيا الذين لديهم دور فاعل في العديد من المجالات ولديهم مكانتهم البارزة.

عدا موضوع الانتخابات المبكرة والوضع العراقي بشكل عام وحملات التلقيح ضد فيروس كورونا تم بحث الوضع السوري وأخر تطوراته وتطابقت رؤى الطرفين على أن الوضع السوري ومشاكله يجب أن تعالج بالطرق السياسية.