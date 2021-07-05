سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس إقليم كوردستان يبحث خمسة ملفات مع السفير الروسي في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-05T08:18:42+0000
رئيس إقليم كوردستان يبحث خمسة ملفات مع السفير الروسي في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، ايلبروس كوتراشيف السفير الروسي في العراق والوفد المرافق له.

في الاجتماع اكد الطرفان على ضرورة الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بين العراق واقليم كوردستان وروسيا، بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

وذكر البيان أن السفير الروسي عن إعجابه بالتطور العمراني الذي شهده الاقليم، واشار الى ان وزارة الخارجية الروسية تولي أهمية كبيرة للقضية الكوردية وكذلك تحدث عن كورد روسيا الذين لديهم دور فاعل في العديد من المجالات ولديهم مكانتهم البارزة.

عدا موضوع الانتخابات المبكرة والوضع العراقي بشكل عام وحملات التلقيح ضد فيروس كورونا تم بحث الوضع السوري وأخر تطوراته وتطابقت رؤى الطرفين على أن الوضع السوري ومشاكله يجب أن تعالج بالطرق السياسية.

related

رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

Date: 2019-07-17 13:18:01
رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Date: 2021-01-25 19:00:07
روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

رئيس إقليم كوردستان يستذكر مجزرة "قلعة دزة"

Date: 2021-04-24 07:39:56
رئيس إقليم كوردستان يستذكر مجزرة "قلعة دزة"

نيجيرفان بارزاني يهنئ الإزيديين بعيد أربعينية الصيف

Date: 2019-07-30 23:39:50
نيجيرفان بارزاني يهنئ الإزيديين بعيد أربعينية الصيف

بارزاني يتلقى تهنئة من منافس له على رئاسة اقليم كوردستان

Date: 2019-05-28 20:32:12
بارزاني يتلقى تهنئة من منافس له على رئاسة اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني: بإستطاعتنا الاستفادة من التجربة الهولندية الناجحة في الزراعة

Date: 2020-10-25 10:48:58
نيجيرفان بارزاني: بإستطاعتنا الاستفادة من التجربة الهولندية الناجحة في الزراعة

الكرملين: الولايات المتحدة خانت كورد سوريا

Date: 2019-10-23 09:48:57
الكرملين: الولايات المتحدة خانت كورد سوريا

رئاسة كوردستان تكشف نتائج اجتماع بارزاني مع وفد الكونغرس

Date: 2019-11-04 14:53:31
رئاسة كوردستان تكشف نتائج اجتماع بارزاني مع وفد الكونغرس