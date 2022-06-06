رئيس إقليم كوردستان يبحث جملة ملفات مع سفير رومانيا الجديد

شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عدة ملفات مع رادو دوبري، سفير رومانيا الجديد في العراق.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإن الرئيس نيجيرفان بارزاني، أبدى كامل الدعم والتعاون لإنجاح مهام السفير الروماني، وجدد التعبير عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم والمساعدات التي قدمتها رومانيا للعراق وإقليم كوردستان بصفتها عضواً في التحالف الدولي للقضاء على داعش.

من جانبه، أبدى سفير رومانيا رغبة بلده في تقوية العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان وتوسيع آفاق التعاون المشترك، وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والمصارف والثقافة والتعليم الجامعي.

وبحث الجانبان فرص الاستثمار وعمل الشركات الرومانية في العراق وإقليم كوردستان، وأشار السفير الروماني إلى رغبة بلده في تفعيل اللجنة العليا للاقتصاد والتجارة المشتركة بين رومانيا والعراق، ورأى ضرورة مشاركة إقليم كوردستان في هذه اللجنة ليستفيد من الفرص والمجالات المتاحة فيها.

الوضع السياسي العراقي، علاقات أربيل وبغداد، مسألة النازحين واللاجئين في رومانيا وإقليم كوردستان، أوضاع المنطقة بصورة عامة وتطورات الحرب الأوكرانية وتداعياتها، شكلت محاور أخرى للقاء الذي حضره مسؤول مكتب أربيل للسفارة الرومانية.