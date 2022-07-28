رئيس إقليم كوردستان يبحث العلاقات الثنائية مع قنصلي روسيا والكويت

شفق نيوز/ اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، كلاً من أوليغ لفين القنصل العام لروسيا الاتحادية، وعمر الكندري القنصل العام لدولة الكويت في إقليم كوردستان علی حدا، بمناسبة انتهاء مهامهما.

وخلال لقاءين منفصلين، أثنى الرئيس نيجيرفان بارزاني على دعم القنصلين ودورهما في تعزيز علاقات بلديهما مع إقليم كوردستان خلال فترة عملهما فيه، آملاً لهما النجاح في مهامهما المقبلة، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وأكد بارزاني أن إقليم كوردستان والعراق يرغبان في تقوية علاقاتهما مع كل من روسيا الاتحادية والكويت، مؤكداً على العلاقات العريقة بين إقليم كوردستان وبين كل من روسيا والكويت، وقيّم عالياً مساعدات البلدين لإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

من جانبهما، شكر القنصلان العامان الروسي والكويتي مساندة ودعم رئيس إقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان لأعمالهما ونشاطاتهما خلال فترة عملهما في إقليم كوردستان، وقدم كل منهما نبذة عن أعماله ونشاطاته خلال فترة توليه مهامه في إقليم كوردستان.

التباحث حول التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت جانباً آخر من كل من اللقاءين.