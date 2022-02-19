رئيس إقليم كوردستان وآل ثاني يبحثان دور "مؤتمر ميونخ" في حل القضايا المعقدة

شفق نيوز/ تباحث رئيس رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس وزراء قطر الاسبق وعضو الهيئة التي تدير مؤتمر ميونخ للأمن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني، يوم السبت، دور المؤتمر في حل القضايا المعقدة على صعيد العالم.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اخر لقاءاته في مؤتمر ميونخ للامن، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس وزراء قطر الاسبق وعضو الهيئة التي تدير المؤتمر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني.

واشار البيان الى ان الجانبين تباحثا خلال الاجتماع بشأن اللقاءات والنشاطات التي دارت في مؤتمر ميونخ للامن والتأثيرات الايجابية للمؤتمر الذي تباحث فيه قادة وكبار مسؤولي دول العالم بشأن العديد من المسائل والقضايا المعقدة وطرق ايجاد الحلول لها وتبادلوا الاراء حولها.

واضاف البيان ان فرصة خلق علاقات تنسيق بين مؤتمر الامن – ميونخ ودور ومؤسسات الفكر والبحوث في اقليم كوردستان والاوضاع العراقية والمنطقة بشكل عام، كانت محاور اخرى في اللقاء.