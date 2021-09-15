رئيس إقليم كوردستان ووزير الدفاع البريطاني: داعش لا يزال خطراً حقيقياً على العراق والمنطقة والعالم

شفق نيوز/ اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء يوم الأربعاء في لندن، مع بين والاس وزير الدفاع البريطاني.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير القوات المسلحة والسفير البريطاني في العراق، تم بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب في العراق والمخاوف من عودة داعش للبروز، واتفقت آراء الجانبين على أن داعش لا يزال خطراً حقيقياً يهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم أيضاً، ولا تزال هناك حاجة إلى مساندة ودعم المجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان في مواجهته والقضاء عليه.

وأكد وزير الدفاع البريطاني على استمرار مشاركة ومهام قوات بلاده ضمن إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، مؤكداً دعم المملكة المتحدة الكامل للعراق وإقليم كوردستان في التصدي للإرهاب، ومعبراً عن الامتنان والثناء على تضحيات ودور البيشمركة وإقليم كوردستان في هزيمة داعش.

من جانبه، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التعبير عن الشكر والتقدير لدور بريطانيا ومساندتها العراق وإقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب، وقيم عالياً المساعدات العسكرية البريطانية، مشيراً بصورة خاصة إلى تواجد المستشارين وفرقهم وتدريبهم لقوات البيشمركة.

أهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، الإصلاحات والمضي باتجاه توحيد البيشمركة، الأوضاع الأمنية للعراق والمنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع.