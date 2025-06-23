رئيس إقليم كوردستان وفرنسا يؤكدان رفض التصعيد في المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع القنصل العام الفرنسي في الإقليم يان برييم، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وسط تأكيد على ضرورة التهدئة واعتماد الحوار لحل النزاعات.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن نيجيرفان بارزاني استقبل القنصل الفرنسي وبحث معه آخر المستجدات في أوضاع المنطقة، وانعكاسات الحرب والصراعات على الاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن المخاطر المحتملة لتوسع الاضطرابات.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية بذل الجهود لوقف الحرب والتصعيد، مؤكدين موقف كل من فرنسا وإقليم كوردستان الرافض لتأجيج التوتر، والداعي إلى حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار.

وأوضح البيان أن القنصل الفرنسي استعرض جهود بلاده، والرئيس إيمانويل ماكرون، لإيقاف الحرب، ضمن إطار الترويكا الأوروبية، سعياً للحد من التصعيد ودفع الأطراف نحو الحوار.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.