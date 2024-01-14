رئيس إقليم كوردستان وعبد المهدي يتفقان على استمرار المفاوضات السياسية لحلّ المشاكل

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، يوم الأحد، على استمرار المفاوضات واللقاءات بين الأطراف السياسية لوضع الحلول للمشاكل وحماية حقوق المواطنين.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استمراراً للقاءات واجتماعات بارزاني في بغداد، زار رئيس الوزراء الأسبق عبد المهدي، وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع السياسي الراهن وعموم الأوضاع في العراق ومستجدات المنطقة وتأثيراتها، وبحثا محاولات حلّ مشاكل أربيل وبغداد وحوار حكومتي إقليم كوردستان والعراق الفيدرالي بخصوص ذلك.

واتفق الجانبان في الرأي على أهمية استمرار المفاوضات واللقاءات بين الأطراف السياسية ومكونات العراق بروح وطنية من أجل التفاهم ووضع الحلول للمشاكل وحماية حقوق المواطنين.